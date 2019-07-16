Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bakkalı bıçakla tehdit ederek 350 lirasını alıp ayrılması güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokağı'nda bakkal dükkanı işleten Mustafa Muhammet (41), polisi arayarak bıçaklı bir kişi tarafından 350 lirasının gasbedildiğini bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bıçakla içeriye giren zanlının bakkal Mustafa Muhammet'in üzerine yürüdüğü, bunun üzerine de iş yeri sahibinin çekmeceyi açıp buradaki paranın bir kısmını zanlıya uzattığı görüldü.

Görüntülerde, zanlının bıçağı savurup paranın geri kalanını da istediği ve bakkalın korkup geri çekilmesiyle şüphelinin çekmecedeki diğer paraları da alıp uzaklaştığı da yer aldı.

Ekipler, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlının saklandığını tespit ettiği Mestanzade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı Fatih A'nın (32), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.