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BAKKA’dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 20 milyon lira bütçeli gelecek yıl için Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı’nı açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:34
BAKKA’dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısında bulundu.

Zonguldak, Karabük ve Bartın’da iş ve yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlayan BAKKA, gelecek yıl için Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı’nı açıkladı.

Toplam bütçesi 20 milyon lira olarak belirlenen program çerçevesinde proje teklif çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, Batı Karadeniz Bölgesi’nde kurulu veya kurulması planlanan endüstriyel alanlarda gerekli altyapı iyileştirmeleri, endüstriyel kirlilik ve atık bertarafı odağında temiz ve yaşanabilir çevreye yönelik projeler ile sanayi sektöründe uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün teminine yönelik projeler, 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında ve 500 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında desteklenecek. Programlara Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 13 Ocak 2020 saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:34
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  5. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)
  6. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı
  7. BAKKA
  8. Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı
  9. Batı Karadeniz Bölgesi
  10. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

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