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BAKKA yetkilileri TCDD’de ziyaretlerde bulundu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının Tren Turizmi projesi kapsamında hazırlanan, Kömüre Giden Demiryolu çalışmasıyla ilgili BAKKA yetkilileri TCDD Yolcu ve Taşımacılığı Daire Başkanı Erol Arslan ve Araç Bakım Daire Başkan Yardımcısı Şeyhmus Oktar’ı ziyaret ettiler.

26 Mart 2019 Salı 17:01
BAKKA yetkilileri TCDD’de ziyaretlerde bulundu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının Tren Turizmi projesi kapsamında hazırlanan, Kömüre Giden Demiryolu çalışmasıyla ilgili BAKKA yetkilileri TCDD Yolcu ve Taşımacılığı Daire Başkanı Erol Arslan ve Araç Bakım Daire Başkan Yardımcısı Şeyhmus Oktar’ı ziyaret ettiler.


BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Ajans Uzmanı Kadir Kağan İnanoğlu ile birlikte TCDD Yolcu ve Taşımacılığı Daire Başkanı Erol Arslan ve Araç Bakım Daire Başkan Yardımcısı Şeyhmus Oktar’ı ziyaret ettiler.


Acar, Yeşil Rota olarak adlandırılan konsept çalışma, bugüne kadar yapılan görüşmeler ve gelinen noktayla ilgili bilgiler vererek bölgenin tren turizmine çok uygun olduğunu vurguladı.


TCDD Daire Başkanı Erol Arslan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ben konuya çok sıcak bakıyorum. O bölgenin çok ekmeğini yedim ve faydasız olursa ne mutlu bana. Sizin yaptığınız planlama doğrultusunda bizde sonuna kadar destek vermeye hazırız. Birlikte hareket edersek iyi bir yol kat edeceğimize inanıyorum. Karabük-Zonguldak arası çok yoğun kullanılan bir hat ama mutlaka uygun bir saat ayarlanabilir” diye konuştu.


Zonguldak-Bartın-Karabük bölgesi ve tüm tren yolu hattını yakından bildiğini ifade eden Şeyhmus Oktar ise, “Zonguldak-Bartın-Karabük bölgesiyle ilgili yakından bilgimiz var. Doğa güzelliklerini de çok iyi biliyoruz. O sebeple başlattığımız bu çalışma bölge adına çok değerli. Stratejimizi iyi belirlemek gerekiyor. Bu konuda çok iyi çalışmalar yapan firmalar ve örnekler de var. O sebeple sizlerin de bu çalışmayı olumlu sonuçlandıracağınıza inanıyorum” dedi.


TCDD de yapılan ziyaretlerin ardından Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Proje Etüt Daire Başkanı Fariz Koca ziyaret edildi.


Koca, Adapazarı-Karasu-Zonguldak-Bartın demiryolu projesi hakkında bilgiler verirken Filyos Liman Projesi dahilinde yapılacak olan demiryolu hattı ve yeni istasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:01
  1. doğa

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