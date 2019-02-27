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BAKKA Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:07
BAKKA Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı.


Karabük Valilik Toplantı Salonunda yapılan BAKKA Yönetim Kurulu toplantısına; BAKKA Yönetim Kurulu Dönem BaşkanıZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans personelleri katıldı.


Toplantı gündemde yer alan hususların görüşülmesininardından üyelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ile sona erdi. Toplantı sonuna eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de eşlik etti.BAKKA yönetim kurulu üyeleri toplantının ardından Safranbolu’da öğle yemeğine geçti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:07
  1. doğa

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