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BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor

Türkiye’de 30 bin dünyada ise 1,5 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyuluyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:51
BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor

Türkiye’de 30 bin dünyada ise 1,5 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasında, Zonguldak’ın en yüksek payı alması için 2014 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının başlattığı Siber Güvenlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Bülent Ecevit Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan, Teknik Destek Projeleri ile müstakil bilgi işlem birimlerini oluşturan kamu personelleri ve bu alanda ilerleyen akademisyenlere, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknik Destek Projeleri kapsamında bilgisayar öğretmenlerine çeşitli siber güvenlik eğitimleri verildi.


Son olarak, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Siber Güvenlik Konusunda Yetenekli Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitiminin Verilmesi ve Farkındalık Sağlanması için Örnek Çalışma Yapılması” işbirliği protokolü imzalanarak çalışmalar daha ileriye taşındı. Bu çalışma ile ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet edilirken, yetişmiş insan gücünü artırarak dünya çapında ihtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanının karşılanmasında Zonguldak’ın en yüksek payı alması hedeflendi.


Protokol kapsamında farklı liselerde öğrenim gören ve siber güvenlik konusuna meraklı 12 öğrenci ile Siber Güvenlik Eğitimlerine başlandı.


4 ay sürecek eğitim kapsamında öğrencilere; Temel network ve linux eğitimi, Siber güvenliğe giriş, Bilgi toplama ve keşif, Hedef network’te çalışan aktif sistemler, servisler ve işletim sistemlerinin tespit edilmesi, Metasploit, virüs, worm ve trojanlar, Snifferlar, Sosyal mühendislik çalışmaları, Web uygulama zayıflıkları, SQL Injection, Kablosuz network zafiyetleri, Firewall & Honeypot ve IDS ler, Mobil platformlar, Hafıza taşması, Kriptografi, Sızma testleri, Web programlama ve veri tabanı eğitimleri verilecek. Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere sertifika verilecek.Çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam etmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:51
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