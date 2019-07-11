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BAKKA ile Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi İşbirliği

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Ajans Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammed Temli ve Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Uzmanı Kadir Kağan İnaloğlu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Daire Başkanı Mustafa Özçelik’i ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
BAKKA ile Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi İşbirliği

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Ajans Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammed Temli ve Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Uzmanı Kadir Kağan İnaloğlu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Daire Başkanı Mustafa Özçelik’i ziyaret etti.


Ziyarette çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Özçelik, “Biz kalkınma ajanslarını hep arayüz olarak gördük. Üniversiteler ve yerelde yapılacak çalışmalar İçin konuya hakimsiniz. Özellikle stratejik bir öneme sahip Siber Güvenlik konusunda Ajanslar ile birlikte yol almamız çalışmaların etkinliğini artıracaktır” dedi. Konuşmaların ardından BAKKA Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammed Temli bugüne kadar ajansın yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili bir sunum yaptı.


Temli, sunumda şu sözlere yer verdi; “2014 yılından günümüze kadar BAKKA Siber Güvenlik Çalışmarında aktif rol almaktadır. Bölgemizde Akademisyenler, Öğretmenler, Bilgi İşlem Sorumluları ve öğrenciler için eğitim çalışmaları, farkındalık çalışmaları, kurumsal kapasite artırma çalışmaları yürütüldü. Bu tecrübemizle hazırladığımız Siber Vatan Projesi ile çalışmalarımızı büyütmek ve daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayarak bölgemizi bu sektörde söz sahibi yapmak istiyoruz. 2020 yılında başlanacak olan Siber Vatan Projesi bölgemizde yeni sektörlerin açılmasınada imkan sağlayacaktır. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı ile Bölgemiz için birlikte çalışmalar yürütmek isteriz.”


BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise; “Siber Vatan Projesi ile hedeflediğimiz siber güvenlik konusunda uzman açığını kapatmak amacıyla insan kaynağını eğitmek. Ardından da bu öğrencilerimizin staj ve istihdam olanaklarına direk müdahale edip yerleşmelerini sağlamak. Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi ile işbirliği içinde yürüteceğimiz bir çok alan olduğunu fark ettik ve çok mutlu olduk. İşbirliğimizin hızla hayata geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
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