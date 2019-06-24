BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu toplantısını tamamladı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı tamamlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı tamamlandı.

BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans personelleri katıldı.

Bartın’da gerçekleştirilen toplantı da, 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında yürütülen projeler Yönetim Kuruluna sunulurken 2019 yılında çıkılması planlanan Mali Destek Programı özeti görüşüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

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