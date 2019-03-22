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BAKKA desteğiyle kurulan STEM eğitim laboratuvarı açıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle "Dünya ile rekabet için hayallerin için STEM" projesi kapsamında Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan STEM eğitim laboratuvarı törenle açıldı.

22 Mart 2019 Cuma 13:28
BAKKA desteğiyle kurulan STEM eğitim laboratuvarı açıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle "Dünya ile rekabet için hayallerin için STEM" projesi kapsamında Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan STEM eğitim laboratuvarı törenle açıldı.


STEM laboratuvarının açılış törenine; Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Kapıcı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Kapıcı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar STEM laboratuvarının açılış kurdelesini birlikte keserek öğrencilerin yaptığı robotları yakından incelediler.


STEM laboratuvarının açılış sonrasında bir açıklama yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, "2018 yılı Sosyal Kalkınma ve Mali Destek programımız kapsamında Mesleki Teknik Endüstri Meslek Lisemizin projesi başarılı oldu. Yaklaşık 170 bin liralık bir projenin 157 binine biz destek olmuş olduk. Ve bu proje ile STEM eğitim laboratuvarı kuruldu. Aynı zamanda proje ile birlikte 12 katılımcıya sertifikalı eğitim verilecek ve toplamda da 80 öğrenci laboratuvardan faydalanmış olacak. STEM’in faydalarını hepimiz biliyoruz. Ancak kısaca değinmek gerekirse yine proje ile beraber öğrenciler grup çalışmasına alışacaklar, daha teknolojik imkanlarla üretime alışacaklar, kendilerini daha fazla geliştirecekler, istihdam olanaklarını artıracaklar dolayısıyla biz tarz eğitim ve atölye kulübü projelerine desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Endüstri Meslek Lisemizde bizim başarılı bulduğumuz yararlanacağımızdan çok projeleri gelir ve başarılı bir şekilde sonuçlandırırlar. İnşallah önümüzdeki yılda devam ettireceğiz. Bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda mesleki eğitime çok önem veriyor. Hatta bu yılı Mesleki Eğitim Yılı olarak belirledi. Önümüzdeki dönemde de İnsan Kaynağını Geliştirmeyi inşallah devam edeceğiz ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:28
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