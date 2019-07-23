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BAKKA desteği ile çiftçi eğitimi kursu açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sera sebzeciliği yapan çiftçilerin bilgi ve görgüsünü geliştirmek, üretim miktar ve kalitesini artırarak üretimden daha fazla gelir sağlamak ve seracılık faaliyetlerini yenilikçi yöntemlerle çoğaltmak, örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin sürdürülebilir olması için yeni uygulamalar göstermek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından " Serada Sebze Yetiştiriciliği ve Bölgemizdeki Önemi " konulu çiftçi eğitimi kursu açıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:11
BAKKA desteği ile çiftçi eğitimi kursu açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sera sebzeciliği yapan çiftçilerin bilgi ve görgüsünü geliştirmek, üretim miktar ve kalitesini artırarak üretimden daha fazla gelir sağlamak ve seracılık faaliyetlerini yenilikçi yöntemlerle çoğaltmak, örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin sürdürülebilir olması için yeni uygulamalar göstermek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından " Serada Sebze Yetiştiriciliği ve Bölgemizdeki Önemi " konulu çiftçi eğitimi kursu açıldı.


Çaycuma Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Dr. Tuba Bak tarafından verilen kursa 45 kursiyer katılıyor. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen 5 gün sürecek kurs hakkında bilgi veren Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Çaycuma ilçemizde yaklaşık 400 dekarın üzerinde kapalı alanda sera sebzeciliği yapılmaktadır. Çiftçilerimiz ürünlerini yöredeki semt pazarlarında satmakta ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde değerlendirmektedir. Ayrıca ilçemizde ’Tarıma Dayalı İhtisas Organize Seracılık Bölgesi’ kurulması çalışması da yürütülmektedir. Bu bağlamda üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Müdürlüğümüzce eğitim kursu açılmıştır. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) Teknik Destek programı çerçevesinde hazırlanan kurs 2019 Yılı müdürlüğümüz çiftçi kursları programı içinde açılmıştır. Çiftçilerimizin teorik ve pratik bilgilerini geliştirmek, ayrıca sektörde paydaş olan ziraat mühendislerinin de bilgilerine katkı sağlamak amacıyla açtığımız kurs eğitime önem verdiğimizin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Çiftçilerimizin taleplerine göre eğitim programlarımızı sürdürüyoruz. Ben bu vesile ile kursun hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:11
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