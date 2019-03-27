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BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için saha ziyaretleri devam ediyor

Türk ekonomisinin lokomotif bölgelerinden, bünyesinde Erdemir ve Kardemir gibi stratejik sanayi tesisleri bulunduran Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Çelik Kümelenmesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:08
BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için saha ziyaretleri devam ediyor

Türk ekonomisinin lokomotif bölgelerinden, bünyesinde Erdemir ve Kardemir gibi stratejik sanayi tesisleri bulunduran Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Çelik Kümelenmesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu öncülüğünde başlatılan, BAKKA tarafından sürdürülen kümelenme projesinde Türkiye’deki başarılı modeller yerinde incelendi.


BAKKA organizasyonunda Zonguldak-Karabük-Bartın illerinden kamu ve özel sektör temsilcileri ilk olarak OSTİM ardından da Atılım Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi yetkileriyle görüşme yaptılar.


En iyi kümelenme örneklerinden biri olan OSTİM’de dünden bugüne yaşanan süreçler ve kümelenmenin avantajları ile ilgili bilgiler aktarıldı.


BAKKA heyetini karşılayan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı Batı Karadeniz Bölgesi’nde devam eden çalışmaya destek sözü vererek, kümelenmeye çok inandıklarını, OSTİM yönetimi olarak bu anlamda her konuda gönülden destek vereceklerini belirttiler. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, gösterdikleri ilgiden dolayı OSTİM Yetkililerine teşekkür ederek; kümelenme çalışmasının gerekçelerini ve faydalarını ortaya koydu; Filyos Limanı projesi ile bu anlamda bu tür çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Çelik sektörünün yakından tanıdığı Prof. Dr. Sencer İmer, bölgede imalat sanayine yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, Erdemir ve Kardemir tecrübelerini aktardı; sektörün önündeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise, “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan bölgemize demir-çelik kümelenmesi çalışmasını başlattık. Bu kapsamda, daha iyi ve katma değerli pazarlara ulaşımı ve bunun gibi hususlarda farkındalığın yaratılması, kümelenmenin faydalarından en üst seviyede faydalanmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’deki en iyi küme örneklerine sahip OSTİM’i ziyaret ederek tecrübelerinden faydalanmayı hedefledik. Yönetim kurulu başkanımıza ve müdürümüze nazik kabulleri ve destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


OSTİM’de yapılan görüşmelerin ardından heyet Atılım Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Doç. Dr. Besim Baranoğlu ile görüştü.


Baranoğlu Mükemmeliyet Merkezinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı ve ardından heyete atölyelerini gezdirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:08
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