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Bakışma yüzünden çıkan kavgada ateş açan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bir restoranda bakışma yüzünden çıkan kavgada silahla ateş açan şahıs gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:25
Bakışma yüzünden çıkan kavgada ateş açan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bir restoranda bakışma yüzünden çıkan kavgada silahla ateş açan şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda müşteri olarak bulunan M.A. (30) ile M.U. (32) arasında bakışma yüzünden kavga çıktı. Restoranın dışında iki taraf da birbirlerine yumrukla saldırdı. Bu sırada tabancasını çeken M.U.’nun M.A.’ya ateş açtığı iddia edildi. Darp sonucu yaralanan M.A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.U. ise polis tarafından gözaltına alınarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edilip bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:25
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