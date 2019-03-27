Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı Tırın sıkışması nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, kurtarma çalışmasının ardından açıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de alt geçide sıkışan tır, dorsesi kesilerek çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Yahya Hatay idaresindeki 34 GV 653 plakalı tır, Bahçelievler istikametine seyir halindeyken Strazburg Caddesi üzerindeki Ataköy alt geçidine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, dorsesinin bir kısmı kesilen ve lastiklerinin havası indirilen tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tırın sıkışması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kurtarma çalışmasının ardından, yol trafiğe açıldı. Tır sürücüsü Yahya Hatay yaptığı açıklamada, limana yük bıraktıktan sonra yoluna devam ederken aracın alt geçitte sıkıştığını söyledi.



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