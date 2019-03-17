0553 313 94 23

Bakırköy’de trafik kazası; 5 yaralı

Bakırköy E-5 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

17 Mart 2019 Pazar 05:28
Bakırköy’de trafik kazası; 5 yaralı

Bakırköy E-5 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle E5 Karayolu Ankara istikametine yol araç trafiğine kapatıldı.


Kaza, saat 03:30 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BJJ 972 plaka otomobil ile 34 SD 5290 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiği esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü ile taksi içerisinde bulunan 2 kadın yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.


Can pazarı yaşandı


Kaza sonrası kaza yapan araçların içerisinden çıkan yaralılar yol kenarına oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıları ambulans gelene kadar vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı


Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri E-5 Karayolu Ankara istikametini araç trafiğine kapatırken, araç geçişleri yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 05:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da sel: 42 ölü
    1. Endonezya’da sel: 42 ölü
    2. Bakırköy’de trafik kazası; 5 yaralı
    3. Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta..
    4. Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimi
    5. Venezuela’da herkesin hedefi Miraflores
    6. Silahla oynarken kendini vuran şahıs..
    7. Fatih’te denize atlayan genci deniz..
    8. İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami..
    9. Erdoğan’ın "Yeni Zelanda" tepkisine..
    10. Motosiklet otomobil ile çarpıştı... 1..
    11. Otomobile seyir halindeyken ateş..
    12. Tunus'un, Fransa'dan Bin Ali'nin..
    13. Burhaniye de bir evin bahçesine uçan..
    14. Zimbabve'deki hortumda ölü sayısı 31'e..
    15. “Güney Sudan’da polislerin yüzde 80’i..
    16. Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel..
    17. Kaza yapan araç sürücüsü otomobili..
    18. Manchester United, İngiltere..
    19. Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal..
    20. Yeni Zelanda'daki terör saldırıları..
    21. Sudan İstihbarat Başkanı Kuş:
    22. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    23. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    24. Yüksekovalı kadınlar’dan kardeş..
    25. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:
    26. Kahramanmaraş’ta şebeke suyu hattı..
    27. Galatasaray'dan Gökhan Töre bombası!..
    28. Elazığ'da devrilen otomobilde sıkışan..
    29. Tıp profesöründen "14 Mart Tıp..
    30. AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Yeni Zelanda teröristinin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi!
    Yeni Zelanda teröristinin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!