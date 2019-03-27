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Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

Bakırköy’de tır, tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

Bakırköy’de tır, tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin tırı kurtarma çalışmaları sırasında tur otobüsü de geçitteki engele takılınca yol trafiğe kapandı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerindeki tren alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, 31 GV 293 plakalı tır, yakındaki bir limana yük bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçti. Tren alt geçidine geldiğinde tır alt geçidin engeline takıldı. Bunun üzerine sürücü, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Amirliği ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada 31 SIA 50 plakalı tur otobüsü de tırın mahsur kaldığı geçitten geçmek isterken alt geçitte sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılan otobüs yoluna devam ederken, tırı kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı. Belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.


Tır sürücüsü Yahya Hatay, “Ben limandan çıktım, dönüş yaptım, buradan geçiş yaparken sıkıştım. Şimdi de otobüs sıkıştı. Alt geçidin burada bu ilave yoktu. Daha önce buradan çok geçiş yaptım. Birçok araçla geçiş yapmıştım” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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