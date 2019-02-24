0553 313 94 23

Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü

24 Şubat 2019 Pazar 04:46
Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sezgin K'nin kullandığı 34 TY 2597 plakalı panelvan minibüs, Ataköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PC 5892 plakalı otomobil minibüse, çarpmanın etkisiyle minibüs de önündeki yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, iki kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan bir kişiyi, ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle aynı istikamette yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri araçları yan yola yönlendirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen, ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 04:46
  1. Ataköy
  2. Bakırköy
  3. D-100 kara yolu
  4. polis
  5. trafik kazası
  6. yaya öldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
    1. E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan..
    2. Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü
    3. Suudi Arabistan'dan Mısırlı mahkumlara..
    4. Çekmeköy'de trafik kazası: 2 yaralı
    5. İlk Suudi kadın büyükelçi babasından..
    6. Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 2..
    7. İzmir’de korkutan yangın
    8. Venezuela sınırındaki "insani yardım"..
    9. Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik..
    10. Kolombiya, Maduro'nun diplomatik..
    11. Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen..
    12. Uçak seferlerine kar yağışı engeli
    13. Türkiye Bedensel Engelliler Bilek..
    14. Kocaeli'de barda silahlı kavga: 1 ölü,..
    15. Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16..
    16. Bilecik'te ev yangını
    17. İzmir'de iş yeri deposunda yangın
    18. Sisi, Kral Selman'la ikili ilişkileri..
    19. Tekirdağ’da trafik kazaları: 1 yaralı
    20. CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye..
    21. "Tam dünyada bizim oyun kuracağımız..
    22. Kestiği ağacın altında kalarak can..
    23. Peribacalarında yıkım kararı verilen..
    24. Prens Selman'dan ABD'ye kritik atama!
    25. "Dünyanın en büyük insani operasyonunu..
    26. İstanbul beyaza büründü!
    27. Çanakkale'de kar yağışı
    28. İSKİ’den don uyarısı
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok