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Bakırköy’de Dominik uyruklu hırsız kamerada

Bakırköy’de Dominik ve Küba uyruklu yabancı şahıslar,bir otel önünden vatandaşın çantasını çaldı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:15
Bakırköy’de Dominik uyruklu hırsız kamerada

Bakırköy’de Dominik ve Küba uyruklu yabancı şahıslar,bir otel önünden vatandaşın çantasını çaldı.Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şahsın yanında bulunan ve "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti" yapma suçlarından aranması bulunan Küba uyruklu şahsı yakaladı. Diğer şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.


Olay, Bakırköy de bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Onur D. isimli bir şahıs otelin önünde beklediği sırada Dominik Cumhuriyeti uyrukluEsqueda G. isimli şahıs tarafından çantası çalındı.Durumu fark eden Onur D. hemen polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler kamera görüntülerini izledi.Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, çantayı Esqueda G. isimli şahısın alıp olay yerinden kiralık bir araçla kaçtığını tespit etti.


Ekipler yaptıkları incelemede aracın en son Esenyurt Kıraç mahallesinde olduğunu tespit etti. Aracın bulunduğu adrese giden ekipler, araç içerisinde bulunan Küba uyruklu Almeida R. isimli şahsı yakaladı. Yapılan sorgulamada hırsızlığın yaşandığı esnada aracı kullandığı tespit edilen ve "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan aranması bulunan şahıs mahkemeye sevk edildi. Almeida R. çıkarıldığımahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:15
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