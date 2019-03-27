Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı. İtfaiye ekipleri otobüsü sıkıştığı yerden kurtarırken, tırın kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı.

Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı. İtfaiye ekipleri otobüsü sıkıştığı yerden kurtarırken, tırın kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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