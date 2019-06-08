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Bakırköy’de bir evden drone çalan çalan hırsız kamerada

Bakırköy’de bir eve girerek droneçalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
Bakırköy’de bir evden drone çalan çalan hırsız kamerada

Bakırköy’de bir eve girerek droneçalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Farklı tarihlerde 2 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir eve giriş anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Bakırköy ŞenlikköyMahallesi’nde 20Nisan ve 26 Mayıs’ta2 ayrıevden 1 adet cep telefonu, 1 adet kol saati, 1 adet mont, 1 adet gümüş yüzük 1 adet 5 bin TL değerinde olan drone çalınması neticesinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriharekete geçti.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayları Osman A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Osman A. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonunda Basınköy Mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şahsınbir eve giriş anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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