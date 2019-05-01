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Bakırköy miting alanındaki kutlamalar havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Bakırköy mitin alanında gerçekleşen kutlamalar havadan görüntülendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
Bakırköy miting alanındaki kutlamalar havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Bakırköy mitin alanında gerçekleşen kutlamalar havadan görüntülendi.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılmak isteyen gruplar İncirli Caddesi’nde toplanarak kortej halinde miting alanına yürüdü. Kutlamaların adresi olan Bakırköy miting alanında toplanan çok sayıda vatandaş renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun güvenlik önlemi altında devam eden kutlamalar havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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