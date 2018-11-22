Bakırköy AK Parti belediye başkan adayı Tülin Mazlumoğlu Kestane oldu! Tülin Mazlumoğlu Kestane kimdir? 

Tülin Mazlumoğlu Kestane AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Bakırköy belediye başkan adayıTülin Mazlumoğlu Kestane oldu.Tülin Mazlumoğlu Kestane kimdir? Tülin Mazlumoğlu Kestane nereli ve kaç yaşında? Tülin Mazlumoğlu Kestane biyografisi

Tülin Mazlumoğlu Kestane kimdir? Tülin Mazlumoğlu Kestane Bakırköy AK Parti belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti listesini merak ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesini cumartesi günü açıklayacak. Ancak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Tülin Mazlumoğlu Kestane oldu.

Tülin Mazlumoğlu kimdir?

1969 Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’ da tamamlamıştır. İstanbul Kız Lisesi mezunu olup İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesindeki mezuniyetinden sonra bir süre asistanlık görevini yapmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde Chicago da bulunan University of Loyola’ da yabancı dil eğitimi almıştır. Diş hekimliği konularında birçok araştırmalarda bulunmuş olup halen serbest diş hekimi olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. Mesleki olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa katılan Mazlumoğlu, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Şubat 2015 tarihinde mezun olmuştur.

2009 Yılı yerel seçimlerinde Bakırköy ilçesinde Meclis Üyesi adayı olmuştur. Yine aynı yıl içerisinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı yedek yönetim üyeliğine seçilmiştir. Kısa bir süre sonrasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı asil yönetime atanmıştır. Bu dönemde, Aile – çocuk komisyon başkanlığı ve İl sağlık komisyon başkanlığı görevlerini yapmıştır. 2012 Yılı Ak Parti İstanbul İl Kongresi ile Asil yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup AR-GE den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. AR-GE den sorumlu Ak Parti İstanbul İl Başkan yardımcılığı görevini 8 Şubat 2015 İstanbul İl Kongresine kadar başarılı bir ekip çalışması ile tamamlamıştır. Birçok mesleki derneğin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev yapmaktadır.

Bakırköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Bülent Kerimoğlu % 68.6

AK Parti adayı Memet Emin Ertekin % 21.9

MHP adayı Mustafa Turan % 5.3

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