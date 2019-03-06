Bakırköy Adliyesi önünde silahlı yaralama Bağcılar'da geçen yıl işlenen cinayete ilişkin davanın duruşmasının ardından, silahla yaralanan ve maktulün arkadaşı olduğu belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı- Olayla ilgili, davada tutuklu yargılanan sanığın babası gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da geçen yıl işlenen cinayet davasının duruşmasının ardından bir kişi Bakırköy Adliyesi dışında silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos 2018'de bir kavga sonucu Furkan Emin Ağbaş'ın (16) öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanık Murat Ö'nün yargılanmasına Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmanın ardından taraflar, güvenlik gerekçesiyle, binadan polis tarafından ayrı ayrı çıkarıldı. Duruşma sonrası, Eren C. (16) adliyenin karşısında silahla yaralandı. Yaralı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kalçasından yaralanan Eren C'nin, geçen yıl öldürülen Ağbaş'ın arkadaşı olduğu belirtildi. Yaralama olayının faili olarak, tutuklu sanık Murat Ö'nün babası Abdullah Ö. gözaltına alındı. Abdullah Ö.'nün, ilk ifadesinde, "Maktul Ağbaş'ın arkadaşları, kemerle beni dövmek için harekete geçti. Ben de silahla vurdum." dediği öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde incelemede bulunuldu, görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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