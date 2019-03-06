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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:39
Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi,

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:39
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