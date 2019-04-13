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Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği, bakır mutfak malzemelerine ilgi azalınca unutulmaya yüz tuttu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:38
Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği, bakır mutfak malzemelerine ilgi azalınca unutulmaya yüz tuttu.


Bakır ustaları, zamana inat Erzincan’da bulunan imalathanelerinde çekiş seslerini susturmuyor. Son bir asırda Erzincan’da altın dönemini yaşayan bakırcılık mesleği, bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalması ile daha da unutulmaya başlandı. Erzincan’da bulunan bakır imalathanelerinin her birinde eskiden 5-6 çırak bulunurken, bakır eşyalara ilginin azalmasıyla bu sayı bire kadar düştü.


Bakır eşyalarına olan ilginin azalmasında en büyük etken olarak, mutfakta kullanılan bakırların en az yılda bir kez kalaylanması gerekliliği görülüyor. Unutulmaya yüz tutan bakır eşyaların günümüzde turistik ve nostaljik eşya olarak rağbet gördüğünü belirten bakır ustaları, ’kabarma çekiç’ tekniği ile Erzincan motiflerini ustaca tepsi, cezve gibi mutfak eşyalarına işliyor.


Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan 50 yıllık bakır ustası 63 yaşındaki Yaşar Öztürk, bakırın yatırım yapanlar tarafından sadece turistik bir eşya olarak kullanıldığını kaydetti.


Öztürk, “Bakırcılık mesleğinin durumu önceki yıllara göre kıyaslanamaz hale geldi. Unutulmaya yüz tuttu. Çalıştıracak çırak bulamıyoruz artık. 50 yıl önce bakırdan yapılmış ürünler mutfak eşyası olarak kullanılırdı, şimdi ise sadece turistik bir eşya olarak kullanılıyor.” dedi.


Bakır ustaları, ekonomik anlamda yeterli olmaması nedeniyle mesleğe ilginin azaldığını, eskiler gibi bakır ustalarının yetişmediğini ifade eden Vedat Öztürk ise, “Yeterli desteği göremiyoruz. Alttan yetişen bakır ustası yok artık. Çırak gelmiyor. Gelen de ilk olarak ne kadar para alacağım diye soruyor. Mesleğin son ustalarıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:38
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