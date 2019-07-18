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Bakır ve sedefe kadın eli değdi

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR iş birliğinde açılan bakır işleme kursunda kadınlar, bakır ve sedef hediyelik eşyaları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
Bakır ve sedefe kadın eli değdi

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR iş birliğinde açılan bakır işleme kursunda kadınlar, bakır ve sedef hediyelik eşyaları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.


Gaziantep’in en köklü zanaatlarından olan bakırcılık için yeni elemanlar kurslarda yetiştiriliyor. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ve İŞKUR iş birliğiyle 11 yıldır yürütülen program kapsamında kadınlara bakır ve sedef kursu veriliyor. Kurslarda eğitim gören kadınlar, bakır ve sedef hediyelik eşyaları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Odaya ait eğitim merkezlerinde kurs gören 120 kadının yaptığı bakır


işlemeleri, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Kursta kadınların özenle nakışlayıp ürettikleri eşyalar, bakırcılar çarşısında satışa sunuluyor.



“120 kadın eğitim görüyor”


11 yıldır oda bünyesinde açılan kurslarda kadın bakırcı yetiştirdiklerini belirten Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, şu anda 120 kadın kursiyerin eğitim gördüğünü söyleyerek, “11 yıldır Türkiye’de bakır işlemecisi kadınlarımızı yetiştiriyoruz İŞKUR ile birlikte. Biz hatta 2008 yılında kursa başladığımızda 10 tane kadın müracaatımız vardı. Bu esnada bazı esnafımızdan ‘kadından bakırcı mı olur?’ şeklinde tepki aldık. Şimdi bu tepki tam tersine döndü. Esnafımız artık eşlerini de gönderiyor. Bakırcılık 8 bölümden oluştuğu için biz kurs gören kadınlarımızı daha çok nakış bölümünde değerlendiriyoruz. Şimdi 120 tane kadın kursiyerimiz eğitim görüyor. Sırada da 500 tane müracaatımız var. İŞKUR ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sınıflar oluşturduk. Elimizden geldiği kadar yerimizi de ayrı projelere hazırlıyoruz. Amaç Gaziantep için. Esnafımıza da baktığımızda kayıt dışı çalışan elemanları yok, istihdamı arttırdık. Yetiştirdiğimiz kursiyerlere kendimiz iş veriyoruz. İşin modül programını da yükselttik. Bin 97 saate çıkarttık. İlk 5 ayda çekiç, kalem tutmayı öğreniyor kursiyer. 5 aylık süreçte bunları öğreniyor ama kurs bitiyor. Biz bunu yükselterek 9 aya çıkardık” dedi.



“İşimi, mesleğimi seviyorum”


7 yıl önce bakır kursu alan ve şimdi de ustalık belgesi almayı bekleyen bakır işlemecisi Nurgün Çetin, “Bakır işlemeciliği yapıyorum. 7 senedir bu mesleği yapıyorum. 5 ay kurs gördüm, 5 aydan sonra da burada maddi ve manevi ihtiyacım olduğu için Celal başkanımın desteğiyle 7 senedir bu mesleği yapıyorum. İşimi, mesleğimi çok seviyorum. Allah devletimizden de razı olsun. Biz kadınlara böyle imkanlar sağladığı için İŞKUR’un öncülüğüyle birlikte. Kadınlar adına çok teşekkür ediyorum. Bu mesleğin erkek sanatı olduğunu, ama kadınların da yapamayacağı hiçbir meslek yok. Herkes bu mesleği yapabilir” diye konuştu.



“Kadınlar evde oturacağına kurslara gelsinler”


Kursta bakır işlemeciliği eğitimi alan Hilal Kurçak, kadınların kursa gelmelerini isteyerek, “Şu anda burada eğitim görüyoruz. 4 aydır eğitim görüyoruz. Bakıra şekil vermek güzel, hoşumuza gidiyor. Kursa gelerek evime destek çıkmaya çalışıyorum. Kurs bittikten sonra bu işi iyice öğrenmek için tekrar başlayacağım. İkinci kursta bu işi daha iyi öğreneceğime inanıyorum. Bütün kadınlarımız gelsin kurslara, evde oturacaklarına bakır eğitimi görsünler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
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