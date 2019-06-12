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Bakır kazanı böyle çaldılar

Kahramanmaraş’ta bir evin bahçesine giren 2 kişi, 2 bin lira değerindeki bakır kazanı çalarak kayıplara karıştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
Bakır kazanı böyle çaldılar

Kahramanmaraş’ta bir evin bahçesine giren 2 kişi, 2 bin lira değerindeki bakır kazanı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gecenin karanlığından faydalanan bir kişi evin duvarını aşarak bahçeye girdi. Hırsız evin dış kapısını açtıktan sona diğer kişi de içeri girdi. 2 şahıs sessizce 2 bin lira değerindeki bakır kazanı çalarak kayıplara karıştı.


Sabah olunca kazanın yerinde olmadığını gören ev sahiplerinden Mehmet Boztepe, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yaşanan hırsızlık olayı karşısında üzüntüsünü dile getiren Boztepe, çalınan kazan ile şehit yakınlarına belirli zamanlarda yemek pişirildiğini söyledi.


Hırsızların yakalanmasını isteyen Boztepe, “Dün gece saat 1 buçuk gibi hastaneden eve döndüm. Ben geldikten sonra 2 şahıs eve giriyor ve bizim büyük bakır kazanımızı alıp götürüyorlar. Maddi olarak 2 bin lira ama manevi değeri fazla olduğu için bizi en çok üzen tarafı o oldu. O kazanımızda şehit yakınlarımıza yemekler yapıldı ve aşureler pişirildi. Suçluların bir an önce yakalanıp gereken cezanın verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
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