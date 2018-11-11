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Bakın tarihe

Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Bakın tarihe" adlı şiirini bizimle paylaştı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:33
Bakın tarihe

Yunus Pakırdağ/Akşehir

Birlik oldu saldırıyor kâfirler

Kırılıyor, ana, bacı, sabiler

Seviniyor içerdeki hainler

Maziye bakıp ders alalım beyler

*

Bakalım maziye hainler kimler

Çoğu ekmeğimizi yiyen beyler

Böyle geçti yıllar yılı seneler

Atina’da medeniyet dediler

*

Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi biriz

Suriye, Şam, Kerkük, Musul’da biziz

Ölürüz toprağımızı vermeyiz

Hepimiz Peygamberin ümmetiyiz

*

Mazide kurmuş kâfirler tuzağı

Müslümanım diyor soysuz uşağı

Seyrediyor bakın bizden gayrısı

Bize yar mı olur bizden başkası

*

Soyumuz Osmanlıdır bilmeyen yok

İnkâr edip gerçeği görmeyen çok

Gayrısının bizimle hesabı çok

Artık yalanlara da karnımız tok.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:33
  1. kâfirler
  2. Atina
  3. Türkü
  4. Kürdü
  5. Lazı
  6. Çerkezi
  7. Musul
  8. Kerkük
  9. Şam
  10. Suriye

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