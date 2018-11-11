Bakın tarihe
Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Bakın tarihe" adlı şiirini bizimle paylaştı.11 Kasım 2018 Pazar 14:33
Yunus Pakırdağ/Akşehir
Birlik oldu saldırıyor kâfirler
Kırılıyor, ana, bacı, sabiler
Seviniyor içerdeki hainler
Maziye bakıp ders alalım beyler
*
Bakalım maziye hainler kimler
Çoğu ekmeğimizi yiyen beyler
Böyle geçti yıllar yılı seneler
Atina’da medeniyet dediler
*
Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi biriz
Suriye, Şam, Kerkük, Musul’da biziz
Ölürüz toprağımızı vermeyiz
Hepimiz Peygamberin ümmetiyiz
*
Mazide kurmuş kâfirler tuzağı
Müslümanım diyor soysuz uşağı
Seyrediyor bakın bizden gayrısı
Bize yar mı olur bizden başkası
*
Soyumuz Osmanlıdır bilmeyen yok
İnkâr edip gerçeği görmeyen çok
Gayrısının bizimle hesabı çok
Artık yalanlara da karnımız tok.
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