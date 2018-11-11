Bakın tarihe

Yunus Pakırdağ/Akşehir

Birlik oldu saldırıyor kâfirler

Kırılıyor, ana, bacı, sabiler

Seviniyor içerdeki hainler

Maziye bakıp ders alalım beyler

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Bakalım maziye hainler kimler

Çoğu ekmeğimizi yiyen beyler

Böyle geçti yıllar yılı seneler

Atina’da medeniyet dediler

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Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi biriz

Suriye, Şam, Kerkük, Musul’da biziz

Ölürüz toprağımızı vermeyiz

Hepimiz Peygamberin ümmetiyiz

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Mazide kurmuş kâfirler tuzağı

Müslümanım diyor soysuz uşağı

Seyrediyor bakın bizden gayrısı

Bize yar mı olur bizden başkası

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Soyumuz Osmanlıdır bilmeyen yok

İnkâr edip gerçeği görmeyen çok

Gayrısının bizimle hesabı çok

Artık yalanlara da karnımız tok.