Bakın ne oluyor! Ünlü şeflerden bıçak tüyosu: Islak bırakınca! Makineye atmayın! İşte böyle değerlendirecek!

Mutfakta kullanılan sayısız bıçak türü, kendine has bir bakım ve temizlik gerektirebilir. Şefler için oldukça önemli olan bu durum bıçak konusunda bazı titiz davranışları beraberinde getiriyor. Şefler bıçak kullanımında bu hatalardan kaçınmanız gerektiğini söylüyor.

Islak bırakmayın

Bıçağınızı yıkadıktan sonra kuru bir havlu veya mikrofiber bez ile silmelisiniz. Mutfak Müdürü olan Chaya Rappoport, "Bıçağınızı yıkadıktan hemen sonra kurulayın. Beklemesine izin vermeyin" diye belirtiyor. Hava yoluyla kurutmak bıçağın daha hızlı körelmesine ve paslanmasına neden olabilir.

Bulaşık makinesinde yıkamayın

Uygulanması gereken genel kurallardan biri, keskin olması gereken herhangi bir aletin bulaşık yıkama makinesinden uzak tutulması gerektiğidir. Bu da bıçakları köreltir ve hasar bırakabilir. Şefler "İnsanların evde yaptığı en büyük hatalardan biri mutfak bıçağının bulaşık makinesinde yıkanmasına izin vermektir" diye belirtiyor.

Bıçakları temizlemek için yapmanız gereken şey çok basit. Sabunlu suyla iyice ovalayarak temizleyip durulayın. Ardından kurulamayı unutmayın. Dışarıda kurumaya bırakmak paslanmasına neden olabilir.

Bulaşık makinesinde yıkamayın

Uygulanması gereken genel kurallardan biri, keskin olması gereken herhangi bir aletin bulaşık yıkama makinesinden uzak tutulması gerektiğidir. Bu da bıçakları köreltir ve hasar bırakabilir. Şefler "İnsanların evde yaptığı en büyük hatalardan biri mutfak bıçağının bulaşık makinesinde yıkanmasına izin vermektir" diye belirtiyor.

Bıçakları temizlemek için yapmanız gereken şey çok basit. Sabunlu suyla iyice ovalayarak temizleyip durulayın. Ardından kurulamayı unutmayın. Dışarıda kurumaya bırakmak paslanmasına neden olabilir.

Kesme tahtalarına dikkat

Kesme tahtalarına yapışan kalıntıları bıçak kullanarak kazımaya çalışmamalısınız. Bıçağınızın körelmemesi için arka tarafını kullanmayı deneyin. Ayrıca şefler, bıçağı kesme tahtası için değil, yemekler için kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

Doğru bıçağı seçin

Birçok kişi yemek hazırlamadan önce kullanacağı bıçağın türüne dikkat etmez. Ancak etler için ayrı, salatalar için ayrı bıçaklar mevcut. Hazırlayacağınız yemek ne türde ise bıçak kullanımını buna göre tercih edebilirsiniz.

Bıçakları bileyin

Bıçakları iyi bir şekilde kullanabilmek için keskinleştirmeniz gerekir. Çoğu insan bıçaklarını yeterince keskinleştirmiyor. Şefler, yılda en az iki defa keskinleştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Doğru saklayın

Çinli Amerikalı şef ve yemek kitabı yazarı Jon Kung, Bir bıçağı tutucuya yerleştirmenin doğru yolu, önce bıçağın omurgasının anyetik bıçak tutucuya takılmasını sağlamaktır. Ardından kestiğiniz kısım tutucuya bağlı olmayana kadar bıçağı nazikçe sallayabilirsiniz" şeklinde anlatıyor. Manyetik sistemler bıçak yapısına zarar verebilir.

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