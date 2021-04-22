Bakın bu iddia nereden geldi! “Mayıs’ın sonunda tüm vatandaşlar aşı olmuş olacak"

Almanya’da mayıs ayı sonu itibariyle tüm vatandaşların aşı olabileceği iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, hükûmetin yüklü miktarda aşı sipariş ettiği ve buna göre aşı öncelik sıralamasının kaldırılabileceği kaydedildi.

Almanya Başbakanlık Dairesi iddiayı doğruladı

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun da bu iddiayı doğrularken, aşı öncelik sıralamasının mayıs sonu veya haziran başında yürürlükten kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Bild gazetesinin haberine göre ayrıca Biontech firmasının da aynı görüşte olduğu ifade edildi.

Korona toplantısınd gündeme gelecek

Öte yandan bu konunun Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının katılım sağlayacağı korona toplantısında da gündeme geleceği belirtildi. Toplantının diğer önemli konusunun ise “aşı olan ve hastalığı atlatanların hakları” olacağı kaydedildi.