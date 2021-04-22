Bakın bu iddia nereden geldi! “Mayıs’ın sonunda tüm vatandaşlar aşı olmuş olacak"
Almanya’da mayıs ayı sonu itibariyle tüm vatandaşların aşı öncelik sırasının kaldırılabileceği iddia edildi.
Almanya’da mayıs ayı sonu itibariyle tüm vatandaşların aşı olabileceği iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, hükûmetin yüklü miktarda aşı sipariş ettiği ve buna göre aşı öncelik sıralamasının kaldırılabileceği kaydedildi.
Almanya Başbakanlık Dairesi iddiayı doğruladı
Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun da bu iddiayı doğrularken, aşı öncelik sıralamasının mayıs sonu veya haziran başında yürürlükten kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Bild gazetesinin haberine göre ayrıca Biontech firmasının da aynı görüşte olduğu ifade edildi.
Korona toplantısınd gündeme gelecek
Öte yandan bu konunun Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının katılım sağlayacağı korona toplantısında da gündeme geleceği belirtildi. Toplantının diğer önemli konusunun ise “aşı olan ve hastalığı atlatanların hakları” olacağı kaydedildi.