0553 313 94 23

Bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık sulama kanalının açılışı yapıldı

1.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
Bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık sulama kanalının açılışı yapıldı

1.9 Milyon TL’ye bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık Nazilli Sulaması Sol Ana Kanalı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla açıldı.


Tam 76 yıl önce yapılan 21 kilometrelik Nazilli Sulaması Sol Ana Kanalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 1.9 Milyon TL’ye bakım ve onarımı yapıldı. Düzenlenen tören ile kanalın açılışı gerçekleştirildi. Nazilli Pirlibey Kanal Kahvesinde düzenlenen törenle açılan kanal ile Hamzalı, Dualı ve Pirlibey Mahallerinde yer alan 5 bin 300 dönüm tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.


Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, çiftçiler için çok önemli bir yatırımda yer aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek,“Sulama alanında yapılan yatırımların belki de en küçüklerinden birisi ama çiftçilerimiz için çok önemli bir yatırım. Türkiye’de modern tarımın öncülerinden birisi Aydın’da, en önemli ilçelerinden birisi Nazilli’de Türk tarımına önderlik yapmış bir yerdeyiz. Bizde devletin bütün kurumları olarak Türk tarımına, üretimine katkı sağlayan üretken kardeşlerimize elbette her anlamda destekçi olacağız. Bu anlamda verilen desteğin cüzi bir destek olmakla birlikte bu çorbada bizim de tuzumuz olsun mesafesinde bir katkı olduğunu ifade etmek isterim. Sol Sahil Ana Sulama Kanalının tamiratı ile ilgili 1 milyon TL’lik Valiliğimizin desteği ile yaklaşık toplamda 1.9 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Hamzalı, Dualı ve Pirlibey Mahallelerimizin ahalisine, çiftçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun, güzel üretimlere vesile olsun. Aydın’ın tarımına önemli katkılar sağlasın” dedi.


Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yetkililer ve çiftçiler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri başladı
    1. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    2. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    3. Aile boyu torbacılar
    4. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    5. Protestocular Hong Kong'un G20..
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    7. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    8. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    9. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    10. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    11. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    14. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    15. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    16. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    17. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    18. Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi..
    19. Yasak su ürünleri avcılığı masaya..
    20. İzmir'de fayton devri kapandı
    21. İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı..
    22. 1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep..
    23. MKE Ankaragücü’nden olağanüstü kongre..
    24. "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi..
    25. "Kushner'in planının başarılı olması..
    26. Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde’de..
    27. Siber zorba davasında sanık Orkun..
    28. Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni..
    29. Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi..
    30. Ringleri aratmadı! Canlı yayında..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler