Bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık sulama kanalının açılışı yapıldı

1.9 Milyon TL’ye bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık Nazilli Sulaması Sol Ana Kanalı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla açıldı.

Tam 76 yıl önce yapılan 21 kilometrelik Nazilli Sulaması Sol Ana Kanalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 1.9 Milyon TL’ye bakım ve onarımı yapıldı. Düzenlenen tören ile kanalın açılışı gerçekleştirildi. Nazilli Pirlibey Kanal Kahvesinde düzenlenen törenle açılan kanal ile Hamzalı, Dualı ve Pirlibey Mahallerinde yer alan 5 bin 300 dönüm tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, çiftçiler için çok önemli bir yatırımda yer aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek,“Sulama alanında yapılan yatırımların belki de en küçüklerinden birisi ama çiftçilerimiz için çok önemli bir yatırım. Türkiye’de modern tarımın öncülerinden birisi Aydın’da, en önemli ilçelerinden birisi Nazilli’de Türk tarımına önderlik yapmış bir yerdeyiz. Bizde devletin bütün kurumları olarak Türk tarımına, üretimine katkı sağlayan üretken kardeşlerimize elbette her anlamda destekçi olacağız. Bu anlamda verilen desteğin cüzi bir destek olmakla birlikte bu çorbada bizim de tuzumuz olsun mesafesinde bir katkı olduğunu ifade etmek isterim. Sol Sahil Ana Sulama Kanalının tamiratı ile ilgili 1 milyon TL’lik Valiliğimizin desteği ile yaklaşık toplamda 1.9 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Hamzalı, Dualı ve Pirlibey Mahallelerimizin ahalisine, çiftçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun, güzel üretimlere vesile olsun. Aydın’ın tarımına önemli katkılar sağlasın” dedi.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yetkililer ve çiftçiler katıldı.