Baki Ersoy, tezgahı dağıtılan karpuzcuya verdiği sözü tuttu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerince tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafının zararını karşıladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerince tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafının zararını karşıladı.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, karpuzcu esnafı Yavuz Turhal ile MHP İl Başkanlığı’nda buluşarak, zararını karşıladı. Sosyal medya hesabından MHP İl Başkanı Serkan Tok ve esnaf Yavuz Turhal ile fotoğrafını paylaşan Ersoy, "2 gün önce Kayserimizde yaşanan ve memleketimizin adını zedeleyen talihsiz hadise nedeniyle sosyal medyada yer alan Karpuzcu kardeşimiz Yavuz Turhal ile buluşarak teşkilatımız adına zararını karşılamış bulunuyoruz" notunu yazdı.

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