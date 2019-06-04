Develi’de son iftar gününde vatandaşlarla buluşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “FETÖ’nün çocuklarının bu millete gücü yetmez” dedi.

Kayseri’de Develi Çaylıca Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen iftarda vatandaşlar ve protokol bir araya gelerek, hem Develi’nin sorunlarını konuştular hem de son iftarı hep beraber yaptılar.

Düzenlenen iftar yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy "Sayın kaymakamımın konuşmalarından sonra söylenecek çok söz yok ağzına sağlık çok teşekkür ediyoruz, demek ki Kayserli olmak için Develili olmak için Kayseri’de doğmak Develi’de doğmak gerekmiyor. Niğde’de doğuyor Develi’de doğuyor yeter ki Vatanına Devletini sevsin bunun için mücadele etsin böyle olduğu taktirde cenabı Allah’ da gönlüne düşürüyor ve bu cümleleri bizlere sarf edebiliyor Allah kendisinden razı olsun çok teşekkür ediyorum. Ben her gittiğim yerde söylüyorum yine sizlerin huzurunda da söylüyorum Develinin Milletvekili Baki Ersoy’dur. Kapımda gönlümde sizlere açıktır bunu yürekten söylediğimi beni yakinen tanıyanlar bilir, bizler elimizden geldiği ölçüde Kayserimiz için gece demeden gündüz demeden çalışmalarımıza gayret gösteriyoruz. Biraz önce sayın Kaymakamımla sohbet ederken bana şunu söyledi İstanbul’a gidiyor musun dedi evet 2 gün gittim Bayramdan sonra da 10 ile 13 gün arasında İstanbul’da seçim çalışmalarına katılacağımı belirttim. Dedi ki İstanbul’da yaşayan Kayserililerin 45 Bini Develili ve en yüksek oran Develi’ liler de o zaman Develililere çok iş düşüyor bakın ben şunu net söyleyeyim size ben Plan ve Bütçe komisyon üyesiyim aynı zamanda Türkiye’nin en önemli komisyonlarından bir tanesi orada biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak kararlar alırken karşı tarafta CHP , HDP , ve İYİ Parti aynı kararlara el kaldırıyorlar bizde Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte beraber hareket ediyoruz benim gördüğüm şudur bakın orada HDP’ li bir komisyon üyesi şunu söyledi dedi ki Milli Savunma Bakanımızın yüzüne bu plan bütçe döneminde dedi ki savunmaya neden bu kadar bütçe ayırıyorsunuz buna ayırmayalım bunu eğitime ayıralım dedi bunu söyleyen HDP li bir milletvekili, bende Sayın Başkandan söz alarak şunu söyledim sizler çukurlar açmasanız, hendekler açmasanız bizim Mehmetçiklerimiz kahbece Şehit etmeseniz elbette bunlara gerek olmaz ama gerekiyorsa bütün gider kalemlerini savunma sanayine Milli Savunma Bakanlığına ayırır sizler ile sonuna kadar mücadele ederiz dedim” ifadelerinde bulundu.

Hiçbir dış gücün ve içimizdeki hainlerin bizi yenmeye gücü yetmeyecektir diyen Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Anamız belli babamız belli Anadolu çocuklarıyız Allah izin verirse bizlere bunların gücü yetmez nasılsa 15 Temmuz’da FETÖ’nün çocuklarının bu Türk milletine gücü yetmedi bunlarında bize gücü yetmez ama İstanbul için Hepimizin omuzlarına büyük bir görev düşüyor, İstanbul seçimleri sadece bir Belediye seçimlerinden ibaret değildir İstanbul seçimleri gerçekten Türkiye’nin bekasının onaylanacağı seçimdir. Bunlar hazırlıları yaptılar diyorlar ki biz İstanbul’u da alırsak Kandilin mesajları ile PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin geçmişte genel başkanlarından bugün ceza evinde olan Selahattin Demirtaş’ ın yönlendirmeleri ile bizler İstanbul’u alırsak diyorlar bunların zihniyeti, İstanbul’dan sonra da Türkiye’yi alırız diyorlar. Bunların amacı farklı bakın Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor ben Selahattin Demirtaş’ın çizgisini beğeniyorum diyor, Selahattin Demirtaş’ın kim olduğunu sizlere anlatmama gerek yok hain bir terör örgütü üyesidir ve terör örgütü üyesi olmaktan şu anda ceza evindedir. Diğer bir tarafta Binali Yıldırım beyefendi şunu söylüyor PKK alçak bir terör örgütü diyor peki biz kimi destekleyeceğiz ne yapacağız bizler elimizden geldiği ölçüde eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı, asker arkadaşınızı, üniversite’den arkadaşımızı aramak kaydıyla Binali Yıldırım beyefendiye destek isteyeceğiz"

Geleneksel iftar yemeğinin bundan sonra destekçileri olacaklarını söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bildiğiniz üzere bugün arefe. Ramazan’ın başlangıcından bugüne kadar ibadetler yaptık, oruçlar tuttuk. Rabbim yapmış olduğumuz tüm ibadetleri kabul eylesin ve sizler de bu güzel günde, bizleri bu gönül sofrasında buluşturdunuz. 5-6 yıldır bu geleneği devam ettiriyorsunuz. İnşallah bundan sonra bizler de sizin yanınızda destekçiniziz” dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ise şu ifadelerde bulundu:

“Ramazan Ayı’nın son günündeyiz. Son iftarımızı Çaylıca’lıların gönül sofrasında yaptık. Allah hepimizin ibadetlerini ve dualarını kabul etsin. Yarında Ramazan Bayramı biliyorsunuz. İnşallah ramazanın maneviyatına uygun bir şekilde 82 milyon olarak bayramımızı kutlayacağız. ”