Bakanlıktan 'zorunlu ders' açıklaması: Dayatılamaz!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm açıklamalarda, öğrencilerin seçmeli dersler konusunda zorlanmayacağı, ders seçimlerinin tamamen kendi iradelerine bırakılacağı ifade edildi.

Zorunlu ders dayatması

Velilerden ve öğrencilerden gelen şikayetler üzerine açıklama yapan MEB, öğrencilere istediği dışında zorunlu ders dayatmasının asla kabul edilmeyeceğini açıkladı.