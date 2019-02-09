Bakanlıktan 'zorunlu ders' açıklaması: Dayatılamaz!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, öğrencilere zorla zorunlu ders dayatmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:36
Bakanlıktan 'zorunlu ders' açıklaması: Dayatılamaz!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm açıklamalarda, öğrencilerin seçmeli dersler konusunda zorlanmayacağı, ders seçimlerinin tamamen kendi iradelerine bırakılacağı ifade edildi.

Zorunlu ders dayatması

Velilerden ve öğrencilerden gelen şikayetler üzerine açıklama yapan MEB, öğrencilere istediği dışında zorunlu ders dayatmasının asla kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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