Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni 'altın' hamlesi!

Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecini başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, cari açığı azaltmak ve tasarrufları artırmak için bir hamle daha yaptı. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 10 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacak.

İLK ETAP 10-14 EYLÜL'DE

1. etap talep toplama işlemleri 10-14 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Altına dayalı kira sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri, altın tahvili ise sadece Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak. Senetler, 2 yıl (728 gün) vadeli olacak. Talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20 (yıllık yüzde 2.40) getiri sağlayacak.

4.4 TON ALTIN YASTIK ALTINDAN ÇIKTI

Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihracını geçen yılın ekim ayında, ikinci ihracı ise bu yıl mart sonunda gerçekleştirmiş ve toplamda 4.4 ton altın altın yastık altından çıkmıştı.

TL, DOLAR KARŞISINDA EN FAZLA DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU

Yerli yatırımcıların hızlanan satışları ve gelişmekte olan ülke piyasalarına girişin artması dolarda sert düşüşe neden oldu. Dolar gün içerisinde yüzde 2.5'e yakın değer kaybederek 6.40 TL'nin altına geriledi. TL, dolar karşısında tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi oldu. Euro da yüzde 2.5'a yakın düşerek 7.47 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, İdlib sorununun diplomatik yollarla çözülme beklentisinin güçlendiğini belirten analistler, dolarda 6 TL'ye doğru bir geri çekilme olabileceğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NDAN REEL SEKTÖRE KUR DESTEĞİ

Kur saldırısı karşısında likidite yönetiminden swap piyasalarına kadar birçok önlemi hayata geçiren Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar kontratlarında işlem gerçekleştirmeye başlayarak reel sektörün kur riski yönetimine de katkı sağladı.