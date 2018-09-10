0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere SMS'li uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından GSM operatör kullanıcılarına gönderilen SMS'te, emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere SMS'li uyarı

İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca, operatör kullanıcılarına uyarı SMS'i gönderildi.

SMS'de "Tüm polis ve jandarma birimlerimiz, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. Lütfen bu yolda hep birlikteyiz." ifadesi kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
  1. içişleri bakanlığı
  2. emniyet kemeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'in annesi toprağa verildi
    1. Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'in..
    2. 6284 yine can aldı!
    3. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    4. Dışişleri Bakanlığından Batı Trakya..
    5. Tiroid bezi çok sinsi
    6. Fransa'da havalimanında piste dalan..
    7. Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra..
    8. Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5...
    9. Hamileler dikkat!
    10. Esed'den Suriye'nin kuzeyine yığınak
    11. CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa..
    12. Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu!..
    13. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a sert..
    14. Çocuklarda tırnak kemirme alışkanlığı
    15. Mahalleli tacizcinin evinin etrafını..
    16. AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında..
    17. Foça'daki facianın sorumlusu kaptan..
    18. CHP'li eski Başkan'dan partiyi..
    19. AK Parti'den yerel seçime özel..
    20. Bunlar kulağınıza küpe olsun
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek