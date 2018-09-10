İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere SMS'li uyarı
İçişleri Bakanlığı tarafından GSM operatör kullanıcılarına gönderilen SMS'te, emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.10 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığınca, operatör kullanıcılarına uyarı SMS'i gönderildi.
SMS'de "Tüm polis ve jandarma birimlerimiz, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. Lütfen bu yolda hep birlikteyiz." ifadesi kullanıldı.
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