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Gündem

Bakanlıktan son dakika açıklaması! Kalleş plan az önce engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayınların imha edildiğini duyurdu.

2020-04-29 12:14:00 - 2020-04-29 12:20:17
Bakanlıktan son dakika açıklaması! Kalleş plan az önce engellendi

MSB sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayınların fotoğraflarını yayınladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." denildi.

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