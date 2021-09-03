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Korona Virüs Bakanlıktan son dakika açıklaması: İş yerleri aşı olmayanlardan...
Korona Virüs

Bakanlıktan son dakika açıklaması: İş yerleri aşı olmayanlardan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yeri veya işverenin çalışanlardan haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:58:00 - 2021-09-03 16:24:19
Bakanlıktan son dakika açıklaması: İş yerleri aşı olmayanlardan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, işyeri işveren tarafından istenebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere İş yerinde kayıt altında tutulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir ifade dikkat çekiyor. Buna göre Bakanlık, "Aşı olmayan çalışanlara Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik açısından olası sonuçlar işçilere bildirilmelidir" açıklamasında bulundu.

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