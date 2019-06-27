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Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırı açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimi tarafından Türk gözlem noktasına yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:15
Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırı açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında bir askerin şehit, üç askerin de yaralanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi.

Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! Şehidimiz var

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:15
  1. Ankara
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Esed
  4. Esed ziyareti

YORUM YAZ

  • MitoMito14 dk önce
    Olan yine bizim evladımıza oldu desenize eyy esed diyemedik mi
  • EyupEyup23 dk önce
    Misliyle karşılık verilmiştir deyip yalandan bir iki top sallarsin olur biter. Alıştık artık.

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