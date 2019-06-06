Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.06 Haziran 2019 Perşembe 14:45
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekâtında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.
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