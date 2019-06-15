Bakanlık'tan Pençe Harekatı açıklaması! Ölü sayısı 49 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.15 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu" denildi
Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.
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