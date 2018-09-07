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Bakanlık'tan otopark kararı! Yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

07 Eylül 2018 Cuma 13:15
Bakanlık'tan otopark kararı! Yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

"Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik",  bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde  karşılanamayan durumlarda düzenlemeye gidilerek, "Taşıt asansörü veya mekanik  otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde  otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da  üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi."  hükmü yürürlükten kaldırıldı.

YÜZDE 50 ORANINDA AZALTILABİLECEK

Ayrıca cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan,  mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde,  otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut  için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Otopark Yönetmeliği 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu  tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum  belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan  yapılarda, talep edilmesi halinde  önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma  imkanı da sağlanacak.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:15
  1. otopark
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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