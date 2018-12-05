Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Bucak videosu için adli işlem başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta bir askeriyede MHP'li Fatih Bucak için çekilen video hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden, “Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.