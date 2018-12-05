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Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Bucak videosu için adli işlem başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta çekilen ve MHP'li Fatih Bucak'a selam gönderen askerlerin videosuyla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:48

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta bir askeriyede MHP'li Fatih Bucak için çekilen video hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden, “Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:48
  1. Kars
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Fatih Bucak

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  • Ünal erisÜnal eris14 dk önce
    Bunlar asker degilmi, askerin siyasetle işi olamaz, her asker siyasi açıklama yapsa ordu kalmaz. Askerliğini bitirdin sivilce siyaset yapsın bu cahiller.Allah bunların eline düşürmesin.Cahilin hepsi tehlikeli
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