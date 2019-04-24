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Bakanlıktan Küçükcekmece’deki çocuk istismarına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması ile ilgili, “Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
Bakanlıktan Küçükcekmece’deki çocuk istismarına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması ile ilgili, “Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.


İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığı haberleri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki yavrumuzun yaşadığı elim hadise millet olarak hepimizi derinden sarsmış, yaralamış ve üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muamele ile mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır. Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın faalinin yakalanması için başlatılan adli sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
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