Milli Savunma Bakanlığı'ndan kritik S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi teslimatı 12 Temmuz'da resmen başlamıştı Bu kapsamda S-400'lerin parçaları taşıyan Rus uçakları art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na indi. "Planlandığı şekilde devam ediyor" 2020'de bitmesi beklenen teslimatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor."

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