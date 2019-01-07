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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kıyma' açıklaması

Basında yer alan'hileli kıyma' iddiaları üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları uyardı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:37
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kıyma' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildiği belirtildi.

Numune alındı

Haberlere konu edilen satış noktalarında bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işleminin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İnceleme başlatıldı

"Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır. İlk analiz sonucuna göre, 'kıymada boya kullanıldığı' bulgusuna rastlanılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

Açıklamada, laboratuvar analizlerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyet tayini, boya, protein oranı gibi detayların incelendiği aktarılarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü bilgi, belge ve iddianın Tarım ve Orman Bakanlığınca hassasiyetle ve titizlikle dikkate alındığının altı çizildi.

Vatandaşlara uyarı

Bakanlık tarafından yürütülen rutin gıda kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için vatandaşların da sürece dahil olmasının son derece önemli olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Tüketicilerimizin alışveriş yaparken, satın aldıkları ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozulmamış olmasına, etiket üzerindeki son tüketim tarihine, işletme onay numarasına, ürünün etikette belirtilen muhafaza şartlarını taşıyıp taşımadıkları gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Şüpheli bir durumda Alo 174 gıda hattına veya en yakın il/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri, ihbarda bulunmaları hassasiyetle rica olunur." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:37
  1. Et
  2. tarım ve orman bakanlığı
  3. hileli kıyma
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • Beşir Beşir 26 dk önce
    Aracı firmayı aradan çıkarın bakan bey.mal devletin,alıp devlete satan aracı. Bu ne iş. Neden aracıyı zengin ediyoruz.
  • İşsiz İşsiz 36 dk önce
    Herkes de hemencecik inanıverdi.
  • SerhatSerhat40 dk önce
    4 kişilik bir aileyiz ayda 1 kilo kıyma ala biliyoruz....nedir. Faturalara kavuşamıyoruz....ki cebimizde paramı var ..... heryer özelleşti herşeye yüzde 50 zam geldi ....bir evin elektirik faturası 200 tl gaz faturası 600 tl olursa ne olur...market 1 000 tl....

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