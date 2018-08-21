0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığından Ümit Özdağ'ın iddialarına sert cevap

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın Cem TV'de katıldığı Kral Çıplak programında TSK'ya yönelik başlattığı algı operasyonlarına imza atan İYİ Partili Ümit Özdağ'a Milli Savunma Bakanlığından cevap geldi.

21 Ağustos 2018 Salı 10:32
Milli Savunma Bakanlığından Ümit Özdağ'ın iddialarına sert cevap

İYİ Partili Ümit Özdağ Cem TV'de katıldığı Kral Çıplak programında iddialarda bulunmuştu. Özdağ TBMM'ye soru önergesinde bulunacağı konuya dair, "Kara Harp Okulu'nda cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak diye öğrenciler arasında kavga çıkmış ve konu Genelkurmay'a kadar gitmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında çıkan, Kara Harp Okulunda bazı yapılanmaların olduğuna ilişkin iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde Kara Harp Okulunda birtakım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.  

Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatani görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 10:32
  1. ümit özdağ
  2. Cem TV
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    1. ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    2. Kanal İstanbul’da ilk ihale sonbaharda
    3. Feghouli için Galatasaray'a astronomik..
    4. Bağdat Caddesi patates tarlası gibi
    5. Ümmet Mescid-i Aksa'ya akın etti
    6. Vicdansızlığın böylesi... 3 yaşındaki..
    7. Piyasaya yabancı morali
    8. Dünyaya savaş açan Trump'ınfişini..
    9. TOKİ’den yatırımcıya fırsat
    10. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    11. Konutta kampanya bayramı başlıyor
    12. Bakanlıktan İP'li Özdağ'ın iddialarına..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı..
    14. Bazıları rahatsız olmaya devam edecek
    15. İslam alemi Kurban Bayramı’nın..
    16. Talep patladı! Tarife fren tutmadı
    17. O ülkede domuz sayısı insan nüfusunu..
    18. Kur fırsatçıları sahnede
    19. Başkan Erdoğan askerlerle bayramlaştı
    20. “Bayram eğlenme günü değil, ibadet..
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!