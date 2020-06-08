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Korona Virüs

Bakanlıktan flaş koronavirüs kararı: Kriterler değişti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi için yapılan testin kriterlerinde değişikliğe gitti. Bundan böyle boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa Covid-19 testi uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:12:00 -
Bakanlıktan flaş koronavirüs kararı: Kriterler değişti

Bundan böyle ateş, öksürük, nefes darlığının yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa da vatandaşa test uygulanacak.

Milliyet'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi. Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle:

"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır."

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