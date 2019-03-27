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Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi ve sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Ankaradaki tedavisi bu hafta sona erecek olan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 1 Nisanda taburcu olarak ambulans uçakla Antalya'ya dönecek.''denildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

"Desteğe hazırız"

Ankara’daki tedavisi bu hafta sona erecek olan Baykal, 1 Nisan’da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya’ya dönecek.

Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile bir süre sohbet eden Bakan Koca, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Deniz Baykal, Koca’ya tedavisinin tüm aşamalarında gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Bakan Koca ise, bundan sonraki süreçte de Bakanlık olarak yapılabilecek ne varsa desteğe hazır olduklarını ifade etti.

2017'de beyin kanaması geçirmişti

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi için Almanya’ya giden Baykal, 20 Mart 2018’de Türkiye’ye dönerek tedavisine Ankara’da devam etti.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi bu hafta tamamlanacak olan Baykal, Pazartesi günü taburcu olacak.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal
  5. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal
  6. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  8. Deniz Baykal
  9. Aslı Baykal

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