Tarım Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına cevap!

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bir internet sitesinde yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun hazırladığı rapora atıfta bulunularak Türkiye'de hayvancılığın iflas noktasına getirildiği, yine et ve canlı hayvan ithalatının AK Parti'li kişilerce yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye'de canlı hayvan ithalatı kapsamında kesimlik hayvan ve et ithalatının sadece Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, besilik ve damızlık hayvan ithalatının da ithalat yapmak isteyen işletmelerin kontrol belgesi alması koşuluyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

139 BİN 906 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN İTHALİNE İZİN VERİLDİ

Damızlık ve besilik hayvan ithal etmek isteyen ve Bakanlık tarafından istenen belgeleri tamamlayarak ithalat başvurusunda bulunan her işletmeye izin verildiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu haberde bahsi geçtiği gibi herhangi bir kesime ithalat yaptırıldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca 2017'de başvuru yapan işletmelere bin 100 adet kontrol belgesi verilmiş ve 139 bin 906 damızlık büyükbaş hayvanın ithalatına izin verilmiştir. 2018'de ise bugün itibariyle 420 adet kontrol belgesiyle 61 bin 74 damızlık büyükbaş hayvanın ithalatına imkan sağlanmıştır. Besilik hayvan ithalatında da 2017'de 3 bin 500 adet kontrol belgesi verilmiş ve 750 bin büyükbaş hayvanın, 2018'de de günümüz itibarıyla bin 100 adet kontrol belgesi verilerek 650 bin büyükbaş hayvanın ithalatına izin verilmiştir. Netice itibariyle Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüttüğü politikalarla gerek hayvancılık sektörünü, gerekse de üretici çiftçilerimizi desteklemeye ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edecektir.”