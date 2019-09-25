0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığı’ndan 3 bin 732 internet sitesi için "engelleme" başvurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtımı veya satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişimin kapatılacağını açıkladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
Sağlık Bakanlığı’ndan 3 bin 732 internet sitesi için "engelleme" başvurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

"Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne iletildi"

"Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne iletildi.

"6,3 milyon lira ceza uygulandı"

2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı"

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
  1. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoka uğratan olay! Kuzeninin yerine ringe çıktı yaşamını yitirdi
    1. Şoka uğratan olay! Kuzeninin yerine..
    2. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    3. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    4. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    5. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    6. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    7. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    8. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    9. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    10. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    11. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    12. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    13. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    14. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    15. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    16. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    17. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    18. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    19. İmamoğlu Başbakanlık saldırganını işe..
    20. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    21. Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı..
    22. Otomobil devi Volkswagen'e büyük şok!
    23. TRT yeni kanalını resmen duyurdu!
    24. İşte Türkiye’nin aradığı alternatif..
    25. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi..
    26. Her pilot için özel üretiliyor! F-35..
    27. Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya..
    28. Sağlık Bakanı Koca: 3 bin 7320..
    29. Söyleyin, yiğitçe, erkekçe.. Şu..
    30. Kafkas Kartalı tatbikatı devam ediyor
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...