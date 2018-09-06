Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29 ürün için toplatma kararı aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ağırlıklı ithal ürünlere yönelik sıkı denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Sanayi, KOBİ ve girişimcilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretim sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Söz konusu pakette yer alan "Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bakanlığın sıkı denetimleri sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü, LED'li yılbaşı ışığı ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer aldı.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ STRATEJİSİ OLUŞTURULDU

Bakanlık, yerli üretimin haksız rekabete maruz kalmasının önüne geçecek diğer adımları da hayata geçirdi.

Bu kapsamda, veriye dayalı sistem yaklaşımı çerçevesinde, test ve muayene kapasitesinin maksimum seviyeye çıkarılması, denetçi kalitesinin artırılması ve denetim süreçlerinin hızlı ve etkin yönetilmesi hususlarını içeren yeni bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Stratejisi oluşturuldu.

Etkin piyasa gözetimi ve denetiminin en önemli unsuru olan test ve muayene kapasitesinin artırılması amacıyla Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) yanı sıra başta üniversitelerin laboratuvarları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör laboratuvarlarının da PGD işlemlerinde kullanımının sağlanması için çalışmalara başlandı.

Uygunsuzluğu tespit etme anlayışından uzaklaşarak uygunsuz ürünün kaynağında üretilmemesi için üreticilere teknik mevzuat konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilmesi planlandı.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla karşılıklı faydaya dayalı olarak paylaşılarak, uygunsuzluğun kaynağında çözülmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Güvensizliği tespit edilen ve toplatma kararı alınan ürünlerin listesi şöyle: